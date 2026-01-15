Este documental nos lleva a través de los vericuetos de las actuaciones judiciales en las que se enfrentaron las empresas mineras canadienses Barrick Gold y Banro y el autor Alain Deneault, sus coguionistas y la editorial Éditions Écosociété, tras la publicación en 2008 del libro Noir Canada.
El silencio vale oro, Julien Fréchette, provided by the National Film Board of Canada