El silencio vale oro

Este documental nos lleva a través de los vericuetos de las actuaciones judiciales en las que se enfrentaron las empresas mineras canadienses Barrick Gold y Banro y el autor Alain Deneault, sus coguionistas y la editorial Éditions Écosociété, tras la publicación en 2008 del libro Noir Canada.
Law and Crime Mining Media and Communication All subjects
  • director
    Julien Fréchette
  • producer
    Jean-Simon Chartier
    Colette Loumède

Education

Ages 15 to 18
School subjects
Civics/Citizenship - Citizen Responsibilities Geography - Natural Resources History and Citizenship Education - Economy and Development (1500-present) Technology Education - Environment and Technology
Silence Is Gold highlights the challenges that small organizations face when attempting to inform the general public about how corporations are behaving. Why should we develop critical thinking tools about companies in the same way as we strive for media literacy (31:40)? What is force majeure and how does it allow for loopholes of responsibility (48:30)? Discuss the ways in which large companies can use lawsuits to keep information private (e.g., “bankrupting” their opponents and forcing them into silence while the information is before the courts).

