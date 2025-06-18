Pigon Nisiet na ogtjit apetjiitamg Migemaagi, taan teliagep 2013 - taan maa oantasinog- oasôgaatasig neegao taan telmigoiteetasiten elnoog gegatjipogoltiteg ag nagaatotiteg taan geto pôgemaatotiteg lamgamoog elnoeegati.
Neotisgaag teesipongeg giis gisi oasôgôtestasigeg ola oigatigen na teloag taan elnoog gegatjipogoltipenig- Amanda Polchies noltolpit alsotmat eoatel pigon otpiteng taan pettagipogoltitjig notjiosoaatagetitjig gisgatjôltitjig matenaneo ola gegatjipogoltitjig-Ossie Michelin na Inuk notjiagenotg ag notji oasôgôtesteget apetjaasit Elsipogtog, New Brunswick. Pigon Nisiet apetjaalesg ola eepitjig ag notjimatenaggetjig taan geoasgeoipolgoltipenig ola taan siaoaasigteteo taan tel migoiteetasig matenmiititeg geto pôgemaatasigeg lamgamoog, migoiteetasig taan teliagep gagiaag emset gôgoei ag otan taan telitaapenig gisi gegatjipogoltiteg. Elnoiagenotemg , ola oasôgôtesimotjig na melgigelosig ogtjit oantagôti, nepisimg, ag megignôti ogtjit maopogoltimg.
Pigon Nisiet, , provided by the National Film Board of Canada