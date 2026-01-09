ohpikihâkan awâsis (Cree Subtitled Version)

Details

Awa Gil Cardinal, kâkî nihtawikit apihtawkosisân iskwewah eki okâwiyit mâka  mônîyâwah eki ohpikîhikot. Espehtîhtâkosit awa Gil Cardinal nistam wîya kâkî osîhtât  cikâscepeyikana. Eki cikâstepayihsot kospî kânitonawât okâwiyah ekwa eki nohte  kiskeyitahk tanihki kâke otiniht, ekâ ka kî ohpihîkot okâwiya. Ewako ôma  cikâscepeyihcikanis kâ kî osîhtât mistahi eki tehtamihk ota kitaskînahk ekwa mina  misôwe akâmaskehk. Mistahi kîh kîspinatam ôma ohci kâmâmiskôtahk môniyaw  esehcikewin kamaskamiht nehiyaw ocawâsimisah, kih mîyâw Special Jury Prize at Banff  ekwa michet kotakah kispinacikewina. “Ohpikihâkan” ôma kâsehkâtek  ciskâscepeyihcikanis mistahi kisteyhtâkwan ôta ohci kâkânatahk. Namoya awîyak  piskwac kâhke osîhtaw katisk Gil Cardinal itwew writer ekwa broadcaster Jesse Wente, kospe Director of Canada’s Indigenous Screen Office. Wîya Gil kihiyinamâkonaw kanôkôhtâyahk kitâcimôwinananah cikâstepeyiwinihk, ewako oski ispihteyehtâkosôwin.

Families Indigenous Peoples in Canada (First Nations and Métis) Social Issues All subjects
Indigenous Cinema
  • director
    Gil Cardinal
  • producer
    Jerry Krepakevich
  • executive producer
    Tom Radford
    Graydon McCrea

Education

Ages 14 to 17
School subjects
Family Studies/Home Economics - Family Diversity and Challenges Indigenous Studies - Identity/Society
Get students' opinions about whether they think that Gil's mother gave him up for the right reasons. Do you agree she was being unselfish in doing so? In the student's community, find out where a woman could go to give up her child. See if there are places that could help a single mother financially and with shelter if she wanted to keep her child. Ask students to imagine if they were a foster or an adoptive parent. If the child were from another culture living with them, would they educate the child so that it knew about its culture? Use the following link to see moments of people reacting to finding a lost family member.

