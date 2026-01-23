The NFB is committed to respecting your privacy

We use cookies to ensure that our site works efficiently, as well as for advertising purposes.

If you do not wish to have your information used in this way, you can modify your browser settings before continuing your visit.

Learn more
Skip to content Accessibility

Nid8ba Askaskwases

Alanis Obomsawin w’liwitamenob wkzikadawikh8gan Nid8ba askaskwiases, ni w’wlitonob nspiwi pm8wzowinnoak ta kadawikh8ganal. Noji kzikadawikh8gaskwa wawalmegwezo nalwiwi ni p8g8tloka chiga aw8siswitob. Legwasow8ganikik, wskigit Alanis wanaskawa kza8zit ta nsatwinoït askaskwiases, ni w’wijilh8 nspiwi kdakik chibaïawaasak ta chibaïnidazoak aln8baïkik. Kwani wnib8ïkannow8ganal, w’n8ji namiton wl8wzow8gan ta wijokamezo. Wlitob taakwigek ta kakinigek kzikadawikh8gan ta alidah8damob aw8sisilaldamw8ganal machiwi, aln8baïmikwaldigan ta 8kaw8gan nspiwi chibaïak.
Your rental expires on
None
You've already purchased this film.
Download it from My purchases.

Details

Alanis Obomsawin w’liwitamenob wkzikadawikh8gan Nid8ba askaskwiases, ni w’wlitonob nspiwi pm8wzowinnoak ta kadawikh8ganal. Noji kzikadawikh8gaskwa wawalmegwezo nalwiwi ni p8g8tloka chiga aw8siswitob. Legwasow8ganikik, wskigit Alanis wanaskawa kza8zit ta nsatwinoït askaskwiases, ni w’wijilh8 nspiwi kdakik chibaïawaasak ta chibaïnidazoak aln8baïkik. Kwani wnib8ïkannow8ganal, w’n8ji namiton wl8wzow8gan ta wijokamezo. Wlitob taakwigek ta kakinigek kzikadawikh8gan ta alidah8damob aw8sisilaldamw8ganal machiwi, aln8baïmikwaldigan ta 8kaw8gan nspiwi chibaïak.

Psychology and Psychiatry Children and Youth Animals All subjects
Indigenous Cinema
  • script
    Alanis Obomsawin
  • direction
    Alanis Obomsawin
  • animation
    Terril Calder
  • producer
    Alanis Obomsawin
  • executive producer
    Annette Clarke
    John Christou
    Rohan Fernando
    Nathalie Cloutier

Explore