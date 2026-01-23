Alanis Obomsawin w’liwitamenob wkzikadawikh8gan Nid8ba askaskwiases, ni w’wlitonob nspiwi pm8wzowinnoak ta kadawikh8ganal. Noji kzikadawikh8gaskwa wawalmegwezo nalwiwi ni p8g8tloka chiga aw8siswitob. Legwasow8ganikik, wskigit Alanis wanaskawa kza8zit ta nsatwinoït askaskwiases, ni w’wijilh8 nspiwi kdakik chibaïawaasak ta chibaïnidazoak aln8baïkik. Kwani wnib8ïkannow8ganal, w’n8ji namiton wl8wzow8gan ta wijokamezo. Wlitob taakwigek ta kakinigek kzikadawikh8gan ta alidah8damob aw8sisilaldamw8ganal machiwi, aln8baïmikwaldigan ta 8kaw8gan nspiwi chibaïak.
Nid8ba Askaskwases, Alanis Obomsawin, provided by the National Film Board of Canada