Una breve historia de los rascacielos - Parte dos: Concreto

Concrete estudia la forma en que, en la Ciudad de Nueva York y en todo el mundo, las altas torres residenciales y las viviendas públicas trataron de promover la igualdad social en el siglo XX. Narrada y dirigida por Katerina Cizek, en colaboración con el New York Times.
Architecture Urbanism History Social Issues All subjects
  • director
    Katerina Cizek
  • producer
    Gerry Flahive
  • executive producer
    Silva Basmajian
    Jason Spingarn-Koff

