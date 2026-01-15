Concrete estudia la forma en que, en la Ciudad de Nueva York y en todo el mundo, las altas torres residenciales y las viviendas públicas trataron de promover la igualdad social en el siglo XX. Narrada y dirigida por Katerina Cizek, en colaboración con el New York Times.
Una breve historia de los rascacielos - Parte dos: Concreto, Katerina Cizek, provided by the National Film Board of Canada