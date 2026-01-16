The NFB is committed to respecting your privacy

Una breve historia de los rascacielos - Parte tres: Cristal

Glass examina la reciente proliferación de condominios de lujo y la creciente segregación entre ricos y pobres. Narrada por el cantautor Cold Specks y dirigida por Katerina Cizek, en colaboración con el New York Times
Architecture Urbanism Social Issues All subjects
  • director
    Katerina Cizek
  • producer
    Gerry Flahive
  • executive producer
    Silva Basmajian
    Jason Spingarn-Koff

