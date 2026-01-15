The NFB is committed to respecting your privacy

Una breve historia de los rascacielos - Parte uno: Barro

Mud recorre las raíces históricas de las altas torres residenciales, desde la bíblica Torre de Babel a los edificios de apartamentos de Nueva York. Narrada por el cantautor Feist y dirigida por Katerina Cizek, en colaboración con el New York Times.
Architecture Urbanism History All subjects
  • director
    Katerina Cizek
  • producer
    Gerry Flahive
  • executive producer
    Silva Basmajian
    Jason Spingarn-Koff

